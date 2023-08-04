Операция СБУ в бухте Новороссийска

Поврежден российский десантный корабль. Минобороны РФ подтвердило атаку на базу ВМФ.

Украинский морской дрон повредил большой российский десантный корабль в бухте Новороссийска. СБУ подтвердила украинским СМИ проведении этой операции совместно с ВМС. Украинская сторона утверждает, что корабль "Оленегорский горняк" пока не может выполнять свои боевые задачи.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в районе Новороссийска, которые пытались атаковать базу ВМФ. О повреждении корабля официально не сообщается.

Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на терминале близ Новороссийска. Запрет на движение судов был снят через несколько часов.

Впервые с начала вторжения РФ в Украину целью удара стал российский коммерческий порт.

В Сочи усилены меры безопасности морского торгового порта.

По данным агентства Reuters, с начала года Россия удвоила целевые расходы на ведение войны.