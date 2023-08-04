Хунта денонсировала военный договор с Францией

Свергнутый президент Нигера выразил опасение, что страна подпадет под влияние России через группу Вагнера.

Захватившая власть в Нигере хунта денонсировала военные соглашения с Францией и объявила о лишении полномочий послов Нигера во Франции, а также США, Нигерии и Того.

На этом фоне свернутый президент Нигера Мохамед Базум впервые выступил с публичным заявлением. По его словам, весь центральный Сахельский регион может попасть под влияние России через группу Вагнера.

В пятницу утром западноафриканские посредники покинули Нигер, так и не встретившись с лидером хунты Абдурахманом Тчиани.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, завил:

"Мы продолжаем призывать к безопасному освобождению президента Базума и его семьи... Мы также неизменно поддерживали усилия ЭКОВАС, Африканского союза и других правительств в регионе, направленные на урегулирование этого кризиса".

Путчисты обещают незамедлительный ответ на военную интервенцию стран сообщества ЭКОВАС, которое требует восстановить в Нигере конституционный порядок.

Тысячи сторонников хунты вышли в четверг на улицы Ниамея с антифранцузскими лозунгами.