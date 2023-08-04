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Власти КНР выделили 450 миллионов юаней на преодоление последствий наводнений

Наводнение в проивнции Хэбэй, Ктиай
Наводнение в проивнции Хэбэй, Ктиай Авторское право Andy Wong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Из-за наводнений в Китае погибли или пропали без вести десятки людей. Стихия нанесла огромный материальный ущерб. В субботу в Пекине снова ожидаются дожди и грозы.

Десятки миллионов людей в Китае страдают от последствий беспрецедентных наводнений, вызванных проливными дождями.

Стихия обрушилась на регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. В Пекине были зафиксированы самые сильные ливни за последние 140 лет.

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 27 пропали без вести в пригородах столицы. Наводнение застало пекинские власти врасплох. В китайской столице обычно сухое лето и стабильно теплая погода.

Так выглядит одна из окраин Пекина после наводнения. 

Ng Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Пекин, КитайNg Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

На восстановительные мероприятия власти выделили 450 миллионов юаней - 63 миллиона в пересчете на доллары США.

В июле в Китае из-за природных катастроф погибли 147 человек.  Самое смертоносное наводнение в Китае были в 1998 году, когда погибли 4 150 человек. 

По прогнозам метеорологов некоторых районах Пекина в пятницу и субботу ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Метеорологическое управление объявило "желтую" тревогу, второй по серьезности уровень предупреждения.

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