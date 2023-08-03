Дональд Трамп прибыл в суд

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Федеральный суд столичного округа Колумбия, где ему будут предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Федеральный суд столичного округа Колумбия, где ему будут предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

"Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы", - написал он на странице в своей социальной сети Truth Social и добавил, что "горд быть арестованным" за своих сторонников.

Трампа формально арестуют на время участия в заседании. Политику инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года.

Трамп проиграл президентские выборы 2020 года, уступив Джо Байдену. Экс-президент заявлял, что его соперник одержал победу из-за фальсификации итогов голосования. На фоне этих заявлений сторонники Трампа ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты президентских выборов, и на несколько часов захватили здание.

1 августа Трампу предъявили обвинения по делу о беспорядках по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.