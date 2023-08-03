Через Атлантику на руле сухогруза

Путешественники думали, что корабль идёт в Европу

Береговая охрана Бразилии спасла четверых жителей Нигерии, которые пересекли Атлантику, спрятавшись на руле большого грузового судна. Это путешествие заняло две недели, причём запасы еды и воды у нелегальных пассажиров закончились через десять дней.

По словам нигерийцев, они проникли на судно в Лагосе, считая, что корабль пойдёт в Европу, и чрезвычайно удивились, оказавшись в Южной Америке. Двое их них вернулись в Нигерию, ещё двое попросили убежища в Бразилии.