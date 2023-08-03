Блинкен: "Мы должны остановить превращение голода в оружие"

США призвали мировое сообщество потребовать от России прекратить использовать украинское зерно в целях шантажа

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал входящие в ООН страны потребовать от Москвы прекращения использования проблемы экспорта зерна из украинских черноморских портов в целях шантажа. Об этом Блинкен сказал на заседании Совбеза ООН, посвященного проблемам голода и продовольственной безопасности.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:"Мы должны противостоять агрессивной войне России против Украины и связанной с ней атакой на глобальную продовольственную систему.

С тех пор как 17 июля Россия вышла из соглашения, проигнорировав призывы мирового сообщества, цены на зерно в мире выросли более чем на 8%.

Министерство иностранных дел Кении назвало действия России, цитирую, "ударом в спину".

Как ответила Россия на беду и возмущение мира?

Бомбардировками украинских зернохранилищ. Минированием входов в порты. Угрозами атаковать любое судно в Черном море. Независимо от его флага. Независимо от груза".

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Как я уже говорил на заседании Совета Безопасности ООН, голод и конфликты неразрывно связаны друг с другом. Мы должны остановить превращение голода в оружие, начиная с агрессивной войны России против Украины и ее нападения на глобальную продовольственную систему. Если не принять меры сейчас, это приведет к тяжелым последствиям".

После выхода из зерновой сделки российские силы начали наносить удары украинской по портовой инфраструктуре в Черном море и на Дунае. Это привело к росту цен мировых цен на зерно.

Москва заявила, что готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России. В частности, речь идет о беспрепятственных поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.