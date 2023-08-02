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Агентство Fitch понизило рейтинг США с ААА до АА+ впервые с 1994 года

Логотип Fitch Ratings
Логотип Fitch Ratings Авторское право Henny Ray Abrams/AP2011
 Euronews

Такое решение было принято в связи с обеспокоенностью состоянием финансов страны и ее долговой нагрузкой.

Кредитный рейтинг США был понижен с AAA до AA+.

Такое решение было принято рейтинговым агентством Fitch в связи с обеспокоенностью состоянием финансов страны и ее долговой нагрузкой.

В Белом доме выразили "категорическое" несогласие с решением Fitch, а министр финансов США назвал его "произвольным".

Снижение рейтинга может означать, что заемщики будут реже предоставлять деньги федеральному правительству на выгодных условиях. Это потенциально может отразиться на налогоплательщиках.

Bloomberg отмечает, что Fitch сохраняло рейтинг США на уровне ААА как минимум с 1994 года.

При этом рейтинговое агентство Moody's продолжает оценивать уровень США как ААА, а вот S&P понизило уровень до AA+ еще в 2011 году, после кризиса с потолком долга.

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