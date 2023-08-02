Темная изнанка роликов о спасении животных

Щенки, удушаемые змеями, или собаки, привязанные к железнодорожным путям, но "чудесным образом" спасенные. Такие видеоролики набирают миллионы просмотров в социальных сетях, но за ними часто скрывается мрачная картина злоупотреблений. Разбираемся в Кубе.

Возможно, вы видели подобные видео на своей ленте Youtube или TikTok. И каждый раз человек появляется в нужном месте в нужное время, чтобы спасти животное.

Но будьте осторожны, потому что эти видео, скорее всего, постановочные. Как вы можете сказать? Мы спросили Нину Джакель, которая отслеживает видео с жестоким обращением с животными в социальных сетях.

"Одна из тенденций, которую мы наблюдаем в последнее время, — это "спасение" щенков, при этом собак помещают в опасные и даже ужасные ситуации. Например, собаку подвешивают на дерево с помощью скотча, и кто-то натыкается на нее. Затем вы можете увидеть ту же собаку в другом видео, на этот раз привязанной к железнодорожным путям, или застрявшей в яме, или находящейся в какой-то другой, не менее ужасной ситуации.

Очень часто можно увидеть, что одни и те же животные используются снова и снова, что, во-первых, является одним из способов выявить подозрительный канал. И эти ситуации настолько маловероятны, но при этом создатели роликов сталкиваются с ними снова и снова. Случается, что настоящая служба спасения натыкается на животное, которое отчаянно нуждается в помощи. Иногда! Но не постоянно же. И если это единственное, что публикует канал, то это верный признак того, что это канал с фальшивками".

Но многие пользователи социальных сетей все еще обманываются, полагая, что эти сценарии вполне реальны.

Эти фальшивые видеоролики о спасении на самом деле могут причинить серьезный физический и психологический вред всем вовлеченным животным.

Почему же люди помещают животных попадать в такие опасные или вредные ситуации?

Чтобы получить как можно больше кликов и заработать деньги. Разместив в соцсетях что-то, что наберет миллионо кликов, можно заработать тысячи евро.

В марте 2021 года YouTube объявил, что удалит поддельные видеоролики о спасении животных.

Но с тех пор их было опубликовано более сотни, а сотни так и не были удалены, согласно даннымм Lady Freethinker, калифорнийской некоммерческой организации по защите животных.

Что делать, если вы видите одно из таких видео в своей ленте?

"Прежде всего, сообщите об этом с помощью онлайн-системы оповещения. Как бы ни было трудно не поделиться, не делайте этого! Я знаю, что у нас есть такой инстинкт, желание показать всем: "Посмотрите, посмотрите на это ужасное видео". Но когда вы так делаете, вы на самом деле добавляете им просмотров, что потенциально приносит им больше денег. Вы также помогаете изменить алгоритм, чтобы другие люди могли видеть предлагаемые ими видео. Так что не делитесь! Если можете, то даже не смотрите. Если кто-то поделится с вами одним из таких видео, не нажимайте кнопку "play". Вам нужно как можно меньше взаимодействовать с видео, но одновременно сообщить о нем через платформу".

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