Анкара призывает возобновить зерновую сделку

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Эрдоган и Путин обсудили зерновую сделку. Российского президента ждут в Анкаре

В то время как Украина пытается экспортировать свое зерно альтернативными маршрутами, в частности через румынский порт Констанца, Анкара настаивает на возобновлении зерновой сделки и между Киевом и Москвой.

В телефонном разговоре президент Турции призвал своего российского коллегу возобновить Соглашение об экспорте украинского зерна. Так же лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию.

Позже Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил: "Россия готова немедленно вернуться к самой сделке, а не только к переговорам, но к самой сделке. Готова немедленно. Просто сделка должна быть реализована в части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого не было сделано, как вы знаете".

Заявление не осталось незамеченным в Организации Объединенных Наций.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН:"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Мы подождем, и посмотрим, произойдет ли это на самом деле".

Тем временем Россия продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, которая необходима для экспорта ее зерна.

В среду утром беспилотники атаковали дунайские порты Украины Измаил и Рени - практически на границе с Румынией, одной из стран НАТО. Повреждения получили зерновые ангары, производственные, складские и административные помещения. В результате уничтожены порядка 40 тысяч тонн зерна.