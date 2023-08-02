Во Франции в возрасте 90 лет скончалась Женевьева де Фонтенэ

Euronews

Не стало Женевьевы де Фонтенэ. Почти тридцать лет она занимала пост президента комитета "Мисс Франция. Ее называли "Дамой в шляпе", считали профессиональной и непреклонной.

Женевьева де Фонтенэ, бывшая президент комитета конкурса "Мисс Франция" скончалась в возрасте 90 лет. Именно под ее руководством конкурс впервые транслировался по телевидению.

Де Фонтенэ получила прозвище "Дама в шляпе" из-за того, что не расставалась с любимым головным убором.

Де Фонтенэ, которая придерживалась консервативных взглядов в отношении организации и принципов конкурса, оставила пост президента комитета "Мисс Франция" в 2010 году.

Профессиональная и непреклонная... Так говорили о ней коллеги. Сама де Фонтенэ заявляла о себе как о социальном консерваторе. Она публично выступала против суррогатного материнства, вспомогательных репродуктивных технологий для однополых пар, и критиковала идею участия в конкурсах красоты трансгендерных женщин.