2 августа: День экологического долга

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После этого дня человечество потребляет и выбрасывает больше, чем Земля может восстановить и переработать

2 августа в этом году отмечают Всемирный день экологического долга: теперь до конца года человечество будет тратить больше ресурсов, чем Земля может за год восстановить, и производить больше отходов, чем планета может переработать.

И это усреднённая статистика. Развитые страны начинают жить в «долг» уже в феврале-марте, Европейские государства, уделяющие внимание экологически программам в мае-июне.

Матис Вакернагель, соучредитель Global Footprint Network:

«Мы отмечаем много разных дней в году — Рождество, национальные праздники и т.д. Вероятно, День экологического долга самый значительный из этих дней, потому что он отражает реальность, это не искусственный праздник. Мы можем подсчитать, сколько чего может быть восстановлено в отдельной стране, а потом сложением получить данные для всего мира. Мы также можем вычислить потребление, посмотреть, сколько потребляется в каждой стране».

Впервые этот день отметили в 1970 году — тогда долг составлzk всего два дня. На рубеже 80-х — 90-х «день долга» приходился уже на октябрь, в 2000-м — на конец сентября, в 2010-м — на начало августа, а последние несколько лет, до пандемии, уже на конец июля. Так что в этом году человечество потребило и выбросило немного меньше.