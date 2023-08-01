Память о Варшавском восстании

Euronews

Только в течении трех дней нацисты убили десятки тысяч жителей варшавского района Воля, в основном это были женщины, дети и старики.

В Польше отметили Национальный день Варшавского восстания. 1 августа 1944 года здесь произошло крупнейшее гражданское выступление против нацистской Германии во время Второй мировой войны.

По традиции под звуки сирен в городе остановилось уличное движение.

Организованное правительством в изгнании как быстрая операция по предотвращению освобождения Варшавы Советским Союзом, восстание длилось два месяца, в результате которого погибли около 180 000 человек, а город был полностью разрушен фашистами.

По словам президента Польши Анджея Дуды, героями восстания стали не только люди с оружием в руках, но и все население Варшавы , пострадавшее от насилия.

Только в течении трех дней нацисты убили десятки тысяч жителей варшавского района Воля, в основном это были женщины, дети и старики, так как большинство мужчин ушло на фронт. Специальный отряд сжигал тела убитых.

После окончания восстания выжившие были отправлены в концентрационные лагеря и на принудительные работы в Германию.

При этом ответственные за резню в городе так и не понесли наказания, так, один из высокопоставленных гитлеровцев, руководивших массовыми убийствами, спокойно жил в Германии после войны, работал юристом и даже стал бургомистром.