"Это очень страшно": москвичи комментируют атаку дронов

Euronews

В деловом квартале Москвы вот уже второй раз за три дня атаке подвергся один и тот же небоскреб. Россия возложила ответственность на Украину. В Киеве заявляют, что Москва "ускоренно привыкает к полноценной войне".

В деловом квартале российской столицы с беспокойством вглядываются в небо. Вот уже второй раз за три дня атаке подвергся один и тот же небоскреб. Обошлось без жертв. Россия возложила ответственность на Украину. В Киеве прямую причастность отрицают, но заявляют, что Москва "ускоренно привыкает к полноценной войне".

Работающие в "Москва-Сити" по-разному отреагировали на произошедшее.

Ольга, жительница Москвы:"Неожиданно, что второй раз, примерно в то же место. Мы не ожидали, конечно. Теперь уже совсем не хочется приходить".

Ульфия, жительница Москвы: "Безопасность? Я даже не знаю как это комментировать,потому что мы живем в соседней башне. Мы видим из окна как сюда приезжают ночью полиция, скорая, и так далее. Это очень страшно, потому что просыпаешься ночью под взрывы".

Еще два беспилотных летательных аппарата, как заявили российские власти, были сбиты под Москвой.

Во вторник стало известно, что начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов побывал на фронте в Запорожье. В ходе проверки он, как сообщается, обратил внимание на "своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы".

Первого августа российские силы снова обстреляли Херсон. Под обстрел попало отделение хирургии городской клинической больницы. Погиб врач, ранения получили несколько медицинских работников. В их числе медсестра за жизнь которой борются врачи.

Обстрелы гражданской инфраструктуры продолжаются на фоне контрнаступления украинских войск. В Харькове, российские войска нанесли удары иранскими беспилотниками, в том числе по зданию учебного заведения.