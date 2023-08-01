Вторая за три дня атака беспилотников, и снова пострадала башня "Москва-Сити"

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Два БПЛА были сбиты в Подмосковье, третий врезался в ту же башню комплекса "Москва-Сити", что пострадала в предыдущий раз

В Москве предотвращена вторая подряд атака беспилотников. По данным Минобороны РФ, два БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, третий "потерпел крушение" на территории комплекса "Москва-Сити".

Как сообщается, беспилотник врезался в ту же башню, которая пострадала во время недавней атаки. В этот раз повреждения получил фасад на 21 этаже. Пострадавших нет.

Ответственность за этот инцидент, как и за предыдущий, Россия возложила на Украину.

Также Минобороны РФ обвинили Киев в попытке атаковать беспилотными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" в Черном море.