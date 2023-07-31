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Столкновения между противниками и сторонниками ХАМАС

Палестинские демонстранты бросают камни и жгут шины во время акции протеста
Палестинские демонстранты бросают камни и жгут шины во время акции протеста Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Недовольные перебоями с электричеством жители сектора Газа протестуют против правящего в палестинском анклаве движения ХАМАС

Столкновения между сторонниками и противниками движения ХАМАС произошли в воскресенье в секторе Газа. Они бросали друг в друга камни и поджигали шины.

Стычки начались после того, как несколько тысяч человек вышли на улицы Газы и Хан-Юниса в знак протеста против хронических перебоев с электричеством и тяжелых условий жизни.

Эта акция стала редким публичным проявлением недовольства правящим в палестинском анклаве движением.

Протестующие скандировали "Позор!" и жгли флаги ХАМАС. Вскоре демонстрантов разогнала полиция. Несколько человек задержаны.

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