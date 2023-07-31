Эксклюзивные интервью лидеров Азербайджана и Армении для Euronews

Cмотрите интервью полностью в программе "Глобальный диалог" на телеканале Euronews и euronews.com вечером 1 августа.

После десятилетий конфликта Армения и Азербайджан ведут острожные мирные переговоры при посредничестве ЕС.

Процесс включает переговоры как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В параллельных эксклюзивных интервью для программы "Глобальный диалог" два лидера поговорили с главным международным корреспондентом Euronews Анелиз Боржес.

"Я думаю, что надеяться — это правильно. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны, а главное, если они полностью откажутся от всех своих стремлений оспорить нашу территориальную целостность, то мы сможем найти мирное решение очень скоро, может быть, даже до конца года", — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Хотя глубокие разногласия сохраняются, премьер-министр Пашинян признает, что участники переговоров несут историческую ответственность перед своими народами.

"Возможно, есть кое-что, что я хотел бы адресовать общественности Армении и общественности Азербайджана, потому что общественность Армении и Азербайджана должны требовать мира от своих правительств. Это должно быть сформулировано как общественное требование. Мир, а также гибкость и умение выполнить это требование", — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вы можете посмотреть интервью полностью в программе "Глобальный диалог" на телеканале Euronews и сайте euronews.com, а также на наших партнерских каналах с 19:30 по центральноевропейскому времени 1 августа.