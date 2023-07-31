В Греции улучшается ситуация с лесными пожарами

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Пожары в районе города Олимпия локализованы. Риск новых возгораний в Греции остается высоким из-за засухи. На север Италии обрушились грозы и ливни

На греческом полуострове Пелопоннес в районе древнего города Олимпия взяты под контроль несколько лесных и кустарниковых пожаров. Ранее жителям близлежащих деревень было дано распоряжение об эвакуации. Всего за сутки в Греции возникло более пятидесяти пожаров. Большинство из них удалось потушить в самом начале возгорания.

На Родосе, где стихия бушевала более недели, выжжены тысячи гектаров земли. За последние дни здесь пришлось эвакуировать 30 000 человек. Активного огня на острове уже не наблюдается, однако экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Риск новых возгораний остается высоким из-за засухи.

Тем временем на север Италии обрушились грозы и ливни. В Южном Тироле потоки вышедших из берегов горных рек смыли несколько деревянных мостов и повредили дороги. В некоторых районах произошли оползни. По данным местных властей обошлось без жертв. Материальный ущерб от стихии предстоит оценить. Ведутся восстановительные работы.