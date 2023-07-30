Женский "Тур де Франс": победа Деми Фоллеринг

Euronews

Женская шоссейная многодневная велогонка завершилась во Франции.

Деми Фоллеринг показала потрясающий результат и завоевала свой первый титул чемпионки "Тур де Франс" среди женщин.

Представительница Нидерландов финишировала второй в заключительной индивидуальной гонке на время, чего оказалось достаточно для победы после завоевания желтой майки в субботу.

Фоллеринг не оглядывалась назад и пересекла финишную черту, опередив ближайшую соперницу Лотту Копецки. В итоге бельгийке пришлось довольствоваться вторым местом в общем зачете, отстав от Фоллеринг на три минуты три секунды, на подиуме также оказалась полячка Катажина Невядома.

Марлен Ройссер сохранила самообладание и выиграла заключительный этап со временем 29 минут 15 секунд