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Женский "Тур де Франс": победа Деми Фоллеринг

Деми Фоллеринг на финише
Деми Фоллеринг на финише Авторское право JEFF PACHOUD/AFP or licensors
 Euronews

Женская шоссейная многодневная велогонка завершилась во Франции.

Деми Фоллеринг показала потрясающий результат и завоевала свой первый титул чемпионки "Тур де Франс" среди женщин.

Представительница Нидерландов финишировала второй в заключительной индивидуальной гонке на время, чего оказалось достаточно для победы после завоевания желтой майки в субботу. 

Фоллеринг не оглядывалась назад и пересекла финишную черту, опередив ближайшую соперницу Лотту Копецки. В итоге бельгийке пришлось довольствоваться вторым местом в общем зачете, отстав от Фоллеринг на три минуты три секунды, на подиуме также оказалась полячка Катажина Невядома.

Марлен Ройссер сохранила самообладание и выиграла заключительный этап со временем 29 минут 15 секунд

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