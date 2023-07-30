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Вооруженные столкновения в лагере для палестинских беженцев

Дым поднимается над районом столкновений в лагере
Дым поднимается над районом столкновений в лагере Авторское право Mohammad Zaatari/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Военнослужащие ливанской армии полностью закрыли въезды в лагерь.

На юге Ливана в густонаселенном лагере палестинских беженцев "Айн аль-Хильва" не менее пяти человек погибли в результате вооруженных столкновений между боевиками палестинского движения ФАТХ и членами экстремистских группировок; есть раненые, в том числе двое детей.  Сотни людей были вынуждены прятаться в мечети. 

Военнослужащие ливанской армии полностью закрыли въезды в лагерь после того, как на одном из пропускных пунктов разорвался минометный снаряд, осколочное ранение получил один солдат.

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