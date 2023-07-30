Вооруженные столкновения в лагере для палестинских беженцев

Euronews

Военнослужащие ливанской армии полностью закрыли въезды в лагерь.

На юге Ливана в густонаселенном лагере палестинских беженцев "Айн аль-Хильва" не менее пяти человек погибли в результате вооруженных столкновений между боевиками палестинского движения ФАТХ и членами экстремистских группировок; есть раненые, в том числе двое детей. Сотни людей были вынуждены прятаться в мечети.

Военнослужащие ливанской армии полностью закрыли въезды в лагерь после того, как на одном из пропускных пунктов разорвался минометный снаряд, осколочное ранение получил один солдат.