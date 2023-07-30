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Германия может стать единственной экономикой G7 с негативной динамикой, считают эксперты МВФ. Среди причин: ужесточение денежно-кредитной политики и снижение спроса на немецкие товары со стороны Китая, но главное объяснение - долговременные последствия энергетического кризиса.

Германия может стать единственной экономикой G7 с негативной динамикой, считают эксперты МВФ. Согласно прогнозу, немецкий ВВП может сократиться на 0,3%, в то время как у других стран будет отмечаться рост: 1,8% у США, 1,1% у Италии.

Среди причин называют ужесточение денежно-кредитной политики и снижение спроса на немецкие товары со стороны Китая. Но главное объяснение: долговременные последствия энергетического кризиса. Германия сильно зависела от российского газа, и заменить этот источник оказалось нелегко и недешево.

Во-первых, немецкая промышленность сильно зависела от импорта российских энергоносителей, особенно газа. В других странах, например, Великобритании и Испании, этой проблемы вообще не существует, не говоря уже о США, ведь у них практически не было российского газа. Нам его пришлось замещать другим, по более высокой цене. Вот почему цены на энергоносители у нас выросли: это следствие потери российского газа Роберт Хабек министр экономики Германии

Бундесбанк со своей стороны делал подобные прогнозы, так что заявление МВФ не стало неожиданностью. При этом потери ведущей экономики ЕС, очевидно, - плохой сигнал для Евросоюза и зоны евро, отмечают наблюдатели.

Осторожного оптимизма добавляет лишь то, что инфляция в июле немного снизилась, составив 6,5% против 6,8% в июне. Ряд аналитиков не исключают, что начиная с сентября снижение инфляции ускорится.