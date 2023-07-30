Германия может стать единственной экономикой G7 с негативной динамикой, считают эксперты МВФ. Среди причин: ужесточение денежно-кредитной политики и снижение спроса на немецкие товары со стороны Китая, но главное объяснение - долговременные последствия энергетического кризиса.
Германия может стать единственной экономикой G7 с негативной динамикой, считают эксперты МВФ. Согласно прогнозу, немецкий ВВП может сократиться на 0,3%, в то время как у других стран будет отмечаться рост: 1,8% у США, 1,1% у Италии.
Среди причин называют ужесточение денежно-кредитной политики и снижение спроса на немецкие товары со стороны Китая. Но главное объяснение: долговременные последствия энергетического кризиса. Германия сильно зависела от российского газа, и заменить этот источник оказалось нелегко и недешево.
Бундесбанк со своей стороны делал подобные прогнозы, так что заявление МВФ не стало неожиданностью. При этом потери ведущей экономики ЕС, очевидно, - плохой сигнал для Евросоюза и зоны евро, отмечают наблюдатели.
Осторожного оптимизма добавляет лишь то, что инфляция в июле немного снизилась, составив 6,5% против 6,8% в июне. Ряд аналитиков не исключают, что начиная с сентября снижение инфляции ускорится.