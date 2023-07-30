Минобороны РФ: предотвращена атака беспилотников на Москву

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Предотвращена ночная атака украинских беспилотников на Москву, сообщили в Минобороны РФ. Здесь пояснили, что один из них был сбит, два других, "нейтрализованные средствами радиоэлектронной борьбы", врезались в комплекс зданий делового района "Москва-Сити". АР сообщает об одном раненом.

Предотвращена ночная атака украинских беспилотников на Москву, сообщили в Министерстве обороны РФ. Здесь пояснили, что один из них был сбит, два других, "нейтрализованные средствами радиоэлектронной борьбы", врезались в комплекс зданий делового района "Москва-Сити". Агентство АР сообщает, что в результате атаки ранен 1 человек.

"...Были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в городе. Жертв и пострадавших нет", - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

Последствия воскресной атаки дронов на Москву, квартал "Москва-Сити", 30 июля 2023 г. AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Международный аэропорт "Внуково" на юго-западе Москвы на короткое время закрыли для движения и перенаправили рейсы в другие воздушные гавани, сообщил ТАСС со ссылкой на "авиационные службы". Здесь пообещали открыть аэропорт в ближайшее время. Известно также, что в течение часа воздушное пространство над Москвой и прилегающими районами было временно закрыто для любых самолетов.

Московские власти также закрыли для движения транспорта одну из улиц рядом с местом катастрофы в районе Москва-Сити.

Это четвёртая попытка нанесения удара дронами по столичному региону в этом месяце и третья на этой неделе, подсчитали наблюдатели.

Министерство обороны РФ назвало произошедшее "попыткой теракта со стороны киевского режима".

Украинские власти, которые редко берут на себя ответственность за нападения на российскую территорию, не дали никаких комментариев.