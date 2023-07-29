В результате удара по Днепру и падения обломков ракеты в Таганроге есть пострадавшие

Не менее 9 человек пострадали в результате попадания ракет в жилой дом и здание СБУ в Днепре. Российские власти сообщают о 16 пострадавших после падения обломков сбитой ПВО ракеты в Таганроге.

Девять человек пострадали в результате ракетного удара по Днепру. По сообщениям местных властей, снаряды попали в здание Службы безопасности Украины и многоэтажный жилой дом.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что разрушенные верхние этажи жилого дома еще не были заселены.

В здании СБУ также никого не было.

Спасательная служба Украины сообщает, что возникший пожар был быстро потушен. Мэр Днепра Борис Филатов написал в своем телеграм-канале, что россияне "в третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ".

В сводке Минобороны РФ об ударе по Днепру не говорилось.

В российском ведомстве обвинили Украину в ударе зенитной ракетой по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области.

В Минобороны сообщили, что украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Ее обломки упали на территории Таганрога, повреждено несколько зданий, есть пострадавшие среди мирных жителей.

На завершившемся накануне в Санкт-Петербурге саммите Россия-Африка лидеры африканских стран призвали Москву вернуться в "зерновую сделку". Они не критиковали Россию напрямую, однако выразили глубокую озабоченность тем, как российское вторжение в Украину влияет на продовольственную безопасность и цены.