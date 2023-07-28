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Суматранские тигрята в зоопарке Сан-Диего

Детёныши суматранских тигров с матерью
Детёныши суматранских тигров с матерью Авторское право AP
 Андрей Позняков

Впервые за годы суматранские тигры появились на свет в неволе.

Зоопарк Сан-Диего опубликовал первые видеозаписи родившихся недавно детёнышей суматранских тигров. Двое тигрят – самец и самка – стали первыми за семь лет представителями своего вида, появившимся на свет в неволе.

Популяция суматранского тигра находится на грани исчезновения, всего в мире насчитывается менее 600 особей, и это с учётом животных в зоопарках. 

Новорождённые детёныши проведут несколько недель в изоляции с матерью, после чего посетители зоопарка Сан-Диего смогут увидеть их в открытом вольере.

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