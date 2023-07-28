ЕС и США: чья поддержка Украине весомее?

Оказал ли ЕС такую же финансовую помощь Украине, как и США? "Да", утверждает комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Но так ли это? Разбираемся в Кубе.

Выступая в эфире французской радиостанции France Inter, Бретон сказал, что европейские институты и страны ЕС участвовали в военных действиях на Украине так же активно, как и Соединенные Штаты.

Таким образом, вопреки распространенному мнению, еврокомиссар утверждает, что американцы не являются крупнейшим донором Украины.

Чтобы проверить, так ли это, мы обратились к данным Кильского института, немецкого аналитического центра по экономическим вопросам.

С начала войны их команда аналитиков отслеживала все пожертвования, отправленные в Украину.

Согласно их исследованию, в период с февраля 2022 года по май 2023 года США пообещали Украине помощь на сумму почти 71 миллиард евро.

А страны и учреждения ЕС обязались в общей сложности выделить 68 миллиардов евро.

Когда дело доходит до гуманитарной помощи, ЕС фактически дает в два раза больше: 7,6 млрд евро по сравнению с 3,6 млрд евро у США.

С другой стороны, США предоставили гораздо большую военную помощь — на 43 миллиарда евро, а ЕС - 28 миллиардов.

При этом правительства некоторых европейских стран предоставляют Украине более значительную помощь, по сравнению с размерами их экономик.

В этом списке лидируют Эстония, Латвия и Литва.

Однако данные учитывают только взносы до конца мая. С тех пор США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 500 миллионов долларов — или около 449 миллионов евро.

США также подтвердили, что поставят кассетные боеприпасы, неоднозначный шаг, вызвавший беспокойство у некоторых союзников по НАТО.

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