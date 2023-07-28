В Сингапуре впервые почти за 20 лет казнили женщину

45-летняя гражданка Сингапура была приговорена к высшей мере наказания за хранение героина с целью сбыта. С марта 2022 года в стране казнили 16 человек по статьям, связанным с наркотиками.

Власти Сингапура впервые почти за 20 лет привели в исполнение смертный приговор в отношении женщины, осужденной за хранение наркотических средств с целью сбыта. Об этом говорится в сообщении сингапурского Центрального бюро по борьбе с наркотиками.

Саридеви Джамани задержали в 2016 году. При обыске у нее нашли 30 граммов героина. В июле 2018 года суд приговорил ее к смертной казни. Апелляция была отклонена осенью прошлого года.

28 июля 2023 года Джамани была повешена.

В сообщении бюро по борьбе с наркотиками подчеркивается, что "смертная казнь применяется только за самые тяжкие преступления, такие как незаконный оборот значительного количества наркотических веществ, которые могут причинить серьезный вред не только наркоманам, но также их семьям и обществу в целом".

В 2004 году - также за хранение наркотиков с целью сбыта - в Сингапуре повесили 36-летнюю Йен Мэй Воен.

С марта прошлого года в стране казнили 16 человек по статьям, связанным с наркотиками. Власти Сингапура полагают, что применение смертной казни является эффективным средством в борьбе с распространением наркотиков.

Независимые эксперты ООН по правам человека призывают правительство Сингапура немедленно ввести мораторий на смертную казнь. Они указывают, что применение этой меры наказания за преступления, связанные с наркотиками, противоречит международному праву.