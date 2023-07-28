Байден и Мелони обсудили поддержку Украины и отношения с Китаем

"Мы знаем, кто наши друзья в трудные времена", - сказала Джорджа Мелони в беседе с Джо Байденом. Главными темами переговоров в Вашингтоне стали война в Украине, двусторонние отношения и участие Рима в инициативе КНР "Один пояс - один путь"

Лидеры Италии и США Джорджа Мелони и Джо Байден обсудили в Вашингтоне поддержку Украины, двусторонние торговые связи и возможный выход Рима из китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Это первый визит Мелони в Соединенные Штаты в качестве главы итальянского правительства.

Президент США поблагодарил премьера Италии за ее твердую позицию по Украине, отметив, что единство Запада в отношении российской агрессии поможет удержать Китай от изменения статус-кво на Тайване.

"Италия и Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины, и я выражаю вам признательность за вашу решительную поддержку Киева, защищающегося от российских злодеяний. Это не просто война, Россия совершает злодеяния", - подчеркнул Байден.

Италия - единственная страна "Большой семёрки", которая присоединилась к китайской инициативе "Один пояс - один путь", но есть вероятность, что Рим покинет проект в марте следующего года, когда истечет срок действия соглашения. Кроме того к Италии в 2024 году переходит председательство в "семёрке".

"Конкуренция со стороны других стран, которые не соответствуют нашим стандартам в области охраны труда, безопасности, охраны окружающей среды, наносит ущерб нашим компаниям. Свободная торговля тоже имеет свои пределы: мы должны найти верный баланс между открытостью и защитой наших экономик и стратегических интересов", - отметила Мелони.

После встречи с американским президентом итальянский премьер заявила, что совершит поездку в Китай, отметив, что сроки визита в Пекин пока не определены.