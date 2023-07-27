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Саммит "Россия-Африка": Зимбабве отказалось от бесплатного зерна

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва (слева) и президент России Владимир Путин (справа) на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге. 27 июля 2023.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва (слева) и президент России Владимир Путин (справа) на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге. 27 июля 2023. Авторское право Vyacheslav Prokofyev/TASS Host Photo Agency Pool Photo via AP
 Euronews

Владимир Путин предложил шести африканским странам от 25 до 50 тонн российского зерна бесплатно. Глава Зимбабве поблагодарил российского президента, но отметил, что Хараре не нуждается в дополнительном зерне.

В Санкт-Петербурге завершился первый день саммита "Россия-Африка", на который в северную столицу прибыли 49 африканских делегаций, в том числе 17 глав государств. Для сравнения: в 2019 году на саммит приехали 43 африканских лидера.

Выступая перед гостями, президент РФ Владимир Путин вновь обвинил Запад в провале зерновой сделки, которую Москва разорвала на прошлой неделе, тем самым остановив экспорт украинского зерна через Стамбул.

"Россия пошла на участие в этой так называемой сделке в том числе с учетом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу вам сказать, что в этом, и прежде всего в этом, заключается помощь беднейшим странам. На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали и из того, что нам было обещано", — заявил Владимир Путин.

Президент России также пообещал бесплатно поставить от 25 до 50 тысяч тонн зерна в шесть стран — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею. 

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва уже заявил, что Хараре не нуждается в дополнительном зерне, хотя и поблагодарил российского президента.

Как подсчитали в "Агентстве", предложение Владимира Путина может обойтись этим странам на десятки миллионов долларов дороже, чем покупка украинского зерна: "подарка" не хватит, чтобы покрыть потребности в продовольствии целиком, а остаток придется докупить по возросшей в отсутствие зерновой сделки цене.

В Африканском союзе заявили, что приоритетом стран Африки является именно возобновление зерновой сделки, так как "последствия затрагивают весь мир, а особенно Африку в социально-экономических вопросах".

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