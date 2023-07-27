Президент России пообещал Африке бесплатное зерно

Владимир Путин на саммите Россия-Африка пообещал, что в ближайшие три-четыре месяца Москва готова предоставлять зерно бесплатно шести африканским странам. Выход РФ из Черноморской инициативы обсуждался как на саммите в Петербурге, так и в Совбезе ООН.

В Санкт-Петербурге проходит саммит Россия-Африка, на который приехали главы 17 государств и делегации из 49 африканских стран.

Президент России Владимир Путин успокаивает партнеров относительно поставок зерна, которые оказались под угрозой после выхода Москвы из зерновой сделки.

Российские информагентства передают, что Путин заявил о готовности России бесплатно отправлять по 25-50 тысяч тонн зерна нуждающимся странам Африки в течение трех-четырех месяцев.

Шойгу углубляет военное сотрудничество в Северной Корее

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и посетил выставку вооружений.

Сообщается, что северокорейский лидер показал российскому министру новейшие беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты.

Шойгу и Ким на выставке оружия в Пхеньяне AP/KCNA via KNS

В конце прошлого года США заявили, что располагают информацией о поставках Пхеньяном артиллерийских снарядов Москве.

Представитель Белого дома сообщил, что Северная Корея пытается скрыть эти поставки, направляя их через страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В Пхеньяне заявили, что что никогда не поставляли оружие или боеприпасы в Россию и не планируют этого делать.

Обсуждение УПЦ и зерновой сделки в ООН

В среду Совбез ООН провел два заседания, посвященные ситуации в Украине.

Россия отказалась выступать на одном из них из-за недопуска ее докладчика на совещание о положении Украинской православной церкви.

Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари заявил, что выход России из черноморской инициативы и обстрелы портов "сигнализируют о катастрофическом развитии событий для украинцев и всего мира".