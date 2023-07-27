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Президент России пообещал Африке бесплатное зерно

Владимир Путин перечислил шесть стран, которым РФ будет поставлять зерно бесплатно
Владимир Путин перечислил шесть стран, которым РФ будет поставлять зерно бесплатно Авторское право AP
 Михаил Саленков

Владимир Путин на саммите Россия-Африка пообещал, что в ближайшие три-четыре месяца Москва готова предоставлять зерно бесплатно шести африканским странам. Выход РФ из Черноморской инициативы обсуждался как на саммите в Петербурге, так и в Совбезе ООН.

В Санкт-Петербурге проходит саммит Россия-Африка, на который приехали главы 17 государств и делегации из 49 африканских стран. 

Президент России Владимир Путин успокаивает партнеров относительно поставок зерна, которые оказались под угрозой после выхода Москвы из зерновой сделки.

Российские информагентства передают, что Путин заявил о готовности России бесплатно отправлять по 25-50 тысяч тонн зерна нуждающимся странам Африки в течение трех-четырех месяцев.

Шойгу углубляет военное сотрудничество в Северной Корее

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и посетил выставку вооружений. 

Сообщается, что северокорейский лидер показал российскому министру новейшие беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты.

AP/KCNA via KNS
Шойгу и Ким на выставке оружия в ПхеньянеAP/KCNA via KNS

В конце прошлого года США заявили, что располагают информацией о поставках Пхеньяном артиллерийских снарядов Москве. 

Представитель Белого дома сообщил, что Северная Корея пытается скрыть эти поставки, направляя их через страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В Пхеньяне заявили, что что никогда не поставляли оружие или боеприпасы в Россию и не планируют этого делать.

Обсуждение УПЦ и зерновой сделки в ООН

В среду Совбез ООН провел два заседания, посвященные ситуации в Украине. 

Россия отказалась выступать на одном из них из-за недопуска ее докладчика на совещание о положении Украинской православной церкви. 

Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари заявил, что выход России из черноморской инициативы и обстрелы портов "сигнализируют о катастрофическом развитии событий для украинцев и всего мира".

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