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Срочная новость. Июль стал самым жарким месяцем за всю историю человечества

Июль стал самым жарким месяцем
Июль стал самым жарким месяцем Авторское право Charlie Riedel/AP Photo
 Euronews

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества, выяснили ученые из Лейпцига. Средняя глобальная температура на 1,5°C превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C.

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества.

Как показал анализ климатолога Лейпцигского университета Карстена Хауштайна, средняя глобальная температура в этом месяце превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C.

Предыдущий рекорд был установлен в июле 2019 года: тогда средняя глобальная температура была на 0,2°C ниже, чем сейчас.

Причина таких изменений — сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности человека.

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