Euronews

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества, выяснили ученые из Лейпцига. Средняя глобальная температура на 1,5°C превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C.

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю человечества.

Как показал анализ климатолога Лейпцигского университета Карстена Хауштайна, средняя глобальная температура в этом месяце превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C.

Предыдущий рекорд был установлен в июле 2019 года: тогда средняя глобальная температура была на 0,2°C ниже, чем сейчас.

Причина таких изменений — сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности человека.