Италия: коровы страдают от жары и дают меньше молока

Итальянские фермеры инвестируют в комфорт коров: из-за высоких температур животные дают меньше молока.

К этому лету Мурад Салем подготовился. После того как в прошлом году производство молока на его ферме упало на 30%, он решил принять меры по борьбе с влиянием высоких температур.

И действительно: коровы, которым слишком жарко, дают меньше молока. Чтобы повысить их комфорт, фермер установил новую систему вентиляции и устройство для чесания спины.

"Нам пришлось сделать такие инвестиции. Мы знали, что этим летом температура будет выше, чем в предыдущие годы, поэтому решили продать часть животных и инвестировать в благополучие тех, кто остался", — рассказывает управляющий фермы Oasi Kadir Мурад Салем.

Благодаря инновациям, производство молока уменьшилось только на 10%.

Один из способов снять стресс коров от жары и улучшить их самочувствие, чтобы они могли давать больше молока, — охладить их с помощью этих разбрызгивателей. Обычно это происходит непосредственно перед доением.

Но от палящей жары последних нескольких недель страдает не только молочный скот. Как рассказывает Мурад, высокие температуры негативно повлияли также на фрукты и овощи.

"В этом сезоне мы понесли огромные убытки. Мы вложили столько денег в поддержание хороших условий для винограда, но из-за жары всё сгорело. Это первый год, когда мы сталкиваемся с подобным", — говорит Мурад Салем.

Ассоциация фермеров Италии бьет тревогу: там заявили, что на некоторых фермах из-за высоких температур погибло 90% урожая. По мнению экспертов, экстремальные климатические явления, такие как наводнения и засуха, усугубляют ситуацию.