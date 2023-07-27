До максимума за 22 года: ФРС США вновь повысила базовую учетную ставку

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку до 22-летнего максимума. Это одиннадцатое повышение ставки начиная с 2022 года.

ФРС США приняла решение вновь повысить базовую учетную ставку. Она увеличена на четверть процентного пункта до диапазона 5,25-5,5%.

Это одиннадцатое повышение ставки с начала 2022 года. ФРС пытается вернуть инфляцию к целевому показателю, установленному центральным банком на уровне 2%.

"Восстановление ценовой стабильности необходимо для того, чтобы заложить основу для достижения максимальной занятости и стабильных цен в долгосрочной перспективе. В заключение хочу сказать, что мы понимаем, что наши действия влияют на сообщества, семьи и бизнес по всей стране", - сказал председатель ФРС США Джером Пауэлл.

По его словам, это "направлено на выполнение государственной миссии".

"Мы, члены ФРС, сделаем все возможное для достижения целей максимальной занятости и стабильности цен", - пообещал глава ФРС.

Экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на 11 повышений ставки, самый агрессивный цикл за последние 40 лет. Темпы роста занятости замедлились, но остаются высокими, уровень безработицы по-прежнему близок к рекордному минимуму - всего 3,6%.

Повышение ключевой ставки в США произошло в преддверии заседания совета директоров Европейского центрального банка, на который оказывается давление с целью остановить ужесточение денежно-кредитной политики.

Банки еврозоны сообщили о резком падении спроса на кредиты для бизнеса до рекордно низкого уровня. Такая же ситуация со спросом на ипотечные кредиты.

Однако ЕЦБ по-прежнему полон решимости вернуть инфляцию с недавних рекордных максимумов к целевому уровню в 2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в июне заявила, что Европейский центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.