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До максимума за 22 года: ФРС США вновь повысила базовую учетную ставку

Глава ФРС США Джером Пауэлл
Глава ФРС США Джером Пауэлл Авторское право AP
 Михаил Саленков

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку до 22-летнего максимума. Это одиннадцатое повышение ставки начиная с 2022 года.

ФРС США приняла решение вновь повысить базовую учетную ставку. Она увеличена на четверть процентного пункта до диапазона 5,25-5,5%. 

Это одиннадцатое повышение ставки с начала 2022 года. ФРС пытается вернуть инфляцию к целевому показателю, установленному центральным банком на уровне 2%.

"Восстановление ценовой стабильности необходимо для того, чтобы заложить основу для достижения максимальной занятости и стабильных цен в долгосрочной перспективе. В заключение хочу сказать, что мы понимаем, что наши действия влияют на сообщества, семьи и бизнес по всей стране", - сказал председатель ФРС США Джером Пауэлл.

По его словам, это "направлено на выполнение государственной миссии". 

"Мы, члены ФРС, сделаем все возможное для достижения целей максимальной занятости и стабильности цен", - пообещал глава ФРС.

Экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на 11 повышений ставки, самый агрессивный цикл за последние 40 лет. Темпы роста занятости замедлились, но остаются высокими, уровень безработицы по-прежнему близок к рекордному минимуму - всего 3,6%. 

Повышение ключевой ставки в США произошло в преддверии заседания совета директоров Европейского центрального банка, на который оказывается давление с целью остановить ужесточение денежно-кредитной политики.

Банки еврозоны сообщили о резком падении спроса на кредиты для бизнеса до рекордно низкого уровня. Такая же ситуация со спросом на ипотечные кредиты.

Однако ЕЦБ по-прежнему полон решимости вернуть инфляцию с недавних рекордных максимумов к целевому уровню в 2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в июне заявила, что Европейский центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

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