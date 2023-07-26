Мосгорсуд приговорил Илью Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене

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Московский городской суд отправил предпринимателя в колонию строгого режима и оштрафовал на полмиллиона рублей. Защита заявила, что обжалует приговор.

К 14 годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей (чуть более €5000) приговорил Московский городской суд основателя одной из ведущих международных компаний в области кибербезопасности Group-IB Илью Сачкова.

Суд признал его виновным в государственной измене.

По версии следствия, в 2011 году Сачков передал секретные сведения представителям иностранной разведки, нанеся репутационный ущерб национальным интересам России, пишут российские СМИ.

Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев заявил, что защита обжалует приговор.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. Суть предъявленных ему обвинений неизвестна из-за секретности дела.

В 2016 году Forbes включил Сачкова в список самых успешных предпринимателей в мире в возрасте до 30 лет. Он входил в экспертные комитеты Государственной думы РФ и Министерства иностранных дел.