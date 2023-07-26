Россия сокращает военное присутствие в Южной Осетии

Euronews Georgia

Военные эксперты полагают, что Кремль отправил своих российских солдат, а также местные осетинские формирования на передовую в Украине.

Жители сел, расположенных вдоль непризнанных границ между Грузией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия, говорят, что численность российских войск в этом районе резко сократилась.

В селе Дисеви в Цхинвальском районе раньше находилась российская база, на которой, как сообщается, размещались оперативники Федеральной службы безопасности РФ и военные. Жители близлежащих грузинских сел говорят, что это уже не так.

"База находится на том месте, где раньше была наша старая школа, которую мы закончили. Сейчас очень редко увидишь русских. Может 3-4 из них пройдут мимо", — говорит местный житель Вепхо Окропиридзе.

Эксперты связывают с войной в Украине снижение российской военной активности в оккупированном Цхинвальском регионе.

Считается, что Кремль отправил своих российских солдат, а также местные осетинские формирования на передовую в Украине.

"То, что мы наблюдаем, во время войны на Украине, что стало ясно в Украине, это то, что в российских войсках очень большая нехватка обученных военных кадров, фактически, они взяли подготовленные кадры со всех мест и привлекли их к войне. То же самое произошло и в Цхинвальском регионе, сейчас, когда мы наблюдаем за базами, мы ясно видим, что личного состава там осталось очень мало, а те выведенные оккупационные силы, скорее всего, находятся в Украине", — говорит полковник запаса грузинской армии Лаша Беридзе.

Такая же ситуация наблюдается и в других частях оккупированного Цхинвальского региона. Военные базы за линией разграничения видны с территории, контролируемой в цхвиТбилиси. Деятельность на российской базе в городе Цхинвали, по-видимому, также сократилась. Москва держала войска в регионе после войны 2008 года.