Шойгу прибыл в Северную Корею "укреплять военные связи"

Визит российских военных в Пхеньян на празднование северокорейского Дня победы поспособствует развитию двусторонних военных связей, заявили в ведомстве. Северная Корея одна из двух стран мира, признавших осенью прошлого года аннексию Москвой украинских регионов.
Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Северную Корею.
В Минобороны сообщили, что члены делегации примут участие в торжественных мероприятиях в честь Дня победы в гражданской войне 1950-53 годов, который отмечается в Северной Корее 27 июля.
Помимо россиян в Пхеньян прибыла также делегация из КНР.
Отмечается, что это первый визит высокого уровня представителей других государств в страну после того, как Пхеньян закрыл границы во время пандемии коронавируса.
"Визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - говорится в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.
Осенью прошлого года Северная Корея поддержала итоги "референдумов", которые Россия провела в восточных регионах Украины, и признала аннексию четырёх украинских областей.
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