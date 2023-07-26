Шойгу прибыл в Северную Корею "укреплять военные связи"

Визит российских военных в Пхеньян на празднование северокорейского Дня победы поспособствует развитию двусторонних военных связей, заявили в ведомстве. Северная Корея одна из двух стран мира, признавших осенью прошлого года аннексию Москвой украинских регионов.

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Северную Корею.

В Минобороны сообщили, что члены делегации примут участие в торжественных мероприятиях в честь Дня победы в гражданской войне 1950-53 годов, который отмечается в Северной Корее 27 июля.

Помимо россиян в Пхеньян прибыла также делегация из КНР.

Отмечается, что это первый визит высокого уровня представителей других государств в страну после того, как Пхеньян закрыл границы во время пандемии коронавируса.

"Визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - говорится в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

Осенью прошлого года Северная Корея поддержала итоги "референдумов", которые Россия провела в восточных регионах Украины, и признала аннексию четырёх украинских областей.