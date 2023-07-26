Пожары в Европе: новые жертвы и разрушения

Euronews

В Португалии и на Канарах часть пожаров удалось взять под контроль

Пляжи греческого острова Родос опустели после эвакуации туристов, некоторые их них уже затронуты огнём.

В Греции нынешние пожары называют самыми сильными за последнее время. Размеры выгоревших площадей — наибольшие за 16 лет.

В понедельник на острове Эвбея погибли три человека. Двое из них — пилоты потерпевшего крушение пожарного самолёта.

В Хорватии пожар вспыхнул рядом с Дубровником. Протяжённость фронта пламени превышает 5 км, и огонь уже подходит к туристическому городу. С возгоранием борются более 130 пожарных. Их работа осложняется тем, что в горах из-за огромной температуры взрываются мины и снаряды, оставшиеся там со времён Балканских войн 1990-х годов.

На Сицилии число жертв пожаров достигло 4 человек. Двое из них — пожилая супружеская пара. Они погибли в собственном доме под Палермо. В этом районе пламя достигло границы аэропорта, воздушная гавань закрыта. В другом районе острова горит городская свалка, из-за чего обрузуется токсичный дым.

Португальские пожарные сообщают, что сумели взять под контроль возгорание в природном парке Кашкайш к северо-западу от Лиссабона. Тем не менее, там по-прежнему дежурят более 500 человек, которые тушат последниеочаги и стараются предотвратить повторное возгорание.

Также под контролем находится и пожар на испанском острове Гран-Канария. Ранее огонь уничтожил там более 200 га леса.