Российские атаки у дверей НАТО

Euronews

Российские беспилотники атаковали дунайские порты Украины - практически на границе с одной из стран НАТО Румынией. Это нападение ставит под вопрос дальнейший экспорт украинского зерна по этому маршруту

В понедельник украинские порты на Дунае Измаил и Рени, расположенный всего в нескольких сотнях метров от одной из стран НАТО Румынии, подверглись массированной бомбардировке российских беспилотников. Россия еще никогда не наносила ударов по украинским объектам так близко к территории, подпадающей под обязательства Североатлантического военного альянса.

Всего через несколько часов после этой атаки съемочная группа Euronews отправилась в порт Рени. Журналист Кристиан Попа побеседовал с экипажем румынской баржи, находившейся недалеко от места взрыва.

Кристиан Попа, Euronews: "Капитан румынской баржи собрал несколько предметов, которые, по его словам, могли попасть туда только в результате взрывов. Члены экипажа говорят, что этот очень тонкий материал может быть даже частью беспилотника, упавшего в нескольких метрах от их баржи".

В момент нападения в гавани Рени находилось шесть румынских судов.

"Шесть судов после нападения обратились в Управление порта Галац и запросили разрешение на вход в национальные воды Румынии, - рассказал капитан порта Галац Владуц Брынза. - Решение было принято - встать на якорь на правом берегу, в районе 74-й морской мили. Все шесть судов стоят на якоре, они в безопасности".

Звуки взрывов разбудили румын

Многие жители румынского города Галаца, расположенного в 20 км от порта Рени, были разбужены звуками взрывов.

"Это было похоже на взрывы на сталелитейном заводе, такое уже случалось", - говорит этот местный житель.

"Во-первых, я не думаю, что такое должно происходить, - делится этот мужчина. - А если это будет нарастать, то, храни нас Бог, что я еще могу сказать?"

Министерство обороны Румынии так отреагировало на нападение на границе.

Константин Спину, пресс-секретарь министерства обороны Румынии: "По оценкам ответственных структур министерства обороны, в данный момент нет прямой военной угрозы национальной территории, воздушному пространству или территориальным водам Румынии".

Российская атака беспилотников-камикадзе продолжалась почти четыре часа. Были уничтожены зерновые склады и другие грузовые хранилища. Это нападение ставит под вопрос дальнейший экспорт украинского зерна через дунайские порты.

Опасения относительно поставок пшеницы нарастают

Через них Украина вывозит около 2 миллионов тонн в месяц. Но удары по Рени, как считают эксперты, могут помешать коммерческим судам использовать порт в краткосрочной перспективе и повысить стоимость страховки.

Дельта реки Дунай до вторжения редко использовалась для экспорта украинского зерна, но за последний год она стала незаменимой, поскольку порты работали вне рамок зерновой сделки и продолжили работу после ее расторжения.

На фоне этих опасений мировые цены на пшеницу пошли вверх.

С альтернативными поставками зерна по суше через страны Восточной Европы также существуют серьезные проблемы - против них выступают европейские фермеры, страдающие от низких цен на украинскую пшеницу.