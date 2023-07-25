Протесты до глубокой ночи против принятой Кнессетом судебной реформы

Euronews

До поздней ночи продолжались протесты в Тель-Авиве и других израильских городах после того, как Кнессет принял спорный законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда. Премьер-министр Израиля назвал правовую реформу "необходимым демократическим шагом".

Полиция применила водомёты, чтобы разогнать тысячи демонстрантов, перекрывших ключевые дороги в Тель-Авиве и Иерусалиме. Cообщается о десятках задержанных.

64 депутата Кнессета из 120 проголосовали в понедельник за реформу, суть которой - лишить суд права отменять действия правительства, которые тот считает необоснованными, и изменить порядок отбора судей. Депутаты от оппозиции массово покинули зал заседаний, оставшиеся в ходе голосования кричали "Позор!" Противники нового закона утверждают, что он дает слишком много власти политикам и представляет угрозу для демократии.

В специальном телеобращении премьер-министр Израиля заявил, что голосование по правовой реформе было "необходимым демократическим шагом".

Сегодня мы осуществили необходимый демократический шаг. Этот шаг направлен на восстановление равновесия между ветвями власти, которое существовало 50 лет назад, когда судьи не имели возможности отменять решения правительства, которые считали "необоснованными". Мы приняли "поправку о разумности", чтобы избранное правительство могло проводить политику в соответствии с решением большинства граждан страны Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Движение протеста против судебной реформы, стартовавшее в январе, стало одним из крупнейших в стране, отмечают обозреватели. Противники нового закона утверждают, что он дает слишком много власти политикам и представляет угрозу для демократии. "Печальным днём" назвал этот понедельник лидер оппозиции Яир Лапид, отказавшись признать победу правящей коалиции, так как принятая мера "разрушает демократию".

"Вызывает сожаление", что законопроект был принял со столь незначительным большинством, заявили в Белом доме.