Родос: пожар, который невозможно остановить

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По словам специалистов, пожары такого масштаба физически невозможно локализовать

Масштабный лесной пожар на греческом острове Родос до сих пор не удаётся взять под контроль. Возгорания отмечены в десятках других районов страны, но на Родосе ситуация самая сложная. Несколько подряд волн аномальной жары привели к тяжёлым последствиям.

Теодорис Йаннарос, м.н.с. Института экологических исследований:

«То, что произошло на Родосе — «взрывной» лесной пожар. Это значит, что из-за метеорологических условий в сочетании с условиями в предшествующие дни, очень жаркой и сухой погоды, а также сильных ветров пожар стал очень масштабным, приобрёл очень большую тепловую нагрузку, и это привело к взрывному распространению. То есть огонь такой интенсивности начал стремительно распространяться и вести себя экстремально».

В Греции леса горят каждый год, но в последнее время из-за изменений климата они становятся всё сильнее и масштабнее.

По словам специалистов, в экстремальных условиях и пожары становятся экстремальными: их невозможно остановить и даже замедлить, какая бы техника не применялась.

Теодорис Йаннарос, м.н.с. Института экологических исследований:

«Речь идёт о пожаре, который распространяется так быстро, что его невозможно локализовать. Мы должны понимать, что экстремальные лесные пожары, которые могут перерасти в мегапожары, невозможно локализовать, и это касается не только Греции, но и всех пожарных служб по всему миру. Что мы можем сделать, так это вкладываться в профилактические меры, мы должны лучше готовиться, мы можем использовать научные механизмы, которые уже доступны».

На Родосе эвакуированы уже десятки тысяч человек, как местных жителей, так и туристов. Пожары охватили примерно четверть территории острова.

По данным греческих метеорологов, июльская волна жары в этом году может стать самой продолжительной в истории страны.