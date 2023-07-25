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Родос: пожар, который невозможно остановить

Пожар на Родосе
Пожар на Родосе Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

По словам специалистов, пожары такого масштаба физически невозможно локализовать

Масштабный лесной пожар на греческом острове Родос до сих пор не удаётся взять под контроль. Возгорания отмечены в десятках других районов страны, но на Родосе ситуация самая сложная. Несколько подряд волн аномальной жары привели к тяжёлым последствиям.

Теодорис Йаннарос, м.н.с. Института экологических исследований:

«То, что произошло на Родосе — «взрывной» лесной пожар. Это значит, что из-за метеорологических условий в сочетании с условиями в предшествующие дни, очень жаркой и сухой погоды, а также сильных ветров пожар стал очень масштабным, приобрёл очень большую тепловую нагрузку, и это привело к взрывному распространению. То есть огонь такой интенсивности начал стремительно распространяться и вести себя экстремально».

В Греции леса горят каждый год, но в последнее время из-за изменений климата они становятся всё сильнее и масштабнее.

По словам специалистов, в экстремальных условиях и пожары становятся экстремальными: их невозможно остановить и даже замедлить, какая бы техника не применялась.

Теодорис Йаннарос, м.н.с. Института экологических исследований:

«Речь идёт о пожаре, который распространяется так быстро, что его невозможно локализовать. Мы должны понимать, что экстремальные лесные пожары, которые могут перерасти в мегапожары, невозможно локализовать, и это касается не только Греции, но и всех пожарных служб по всему миру. Что мы можем сделать, так это вкладываться в профилактические меры, мы должны лучше готовиться, мы можем использовать научные механизмы, которые уже доступны».

На Родосе эвакуированы уже десятки тысяч человек, как местных жителей, так и туристов. Пожары охватили примерно четверть территории острова.

По данным греческих метеорологов, июльская волна жары в этом году может стать самой продолжительной в истории страны.

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