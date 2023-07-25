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В Афганистане закрылись салоны красоты

Салоны красоты были одними из последних мест, где ещё разрешалось работать афганским женщинам
Салоны красоты были одними из последних мест, где ещё разрешалось работать афганским женщинам Авторское право Rahmat Gul/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Ранее владельцам заведений был дан месячный срок на сворачивание дел

Правящее в Афганистане движение «Талибан» объявило о закрытии всех салонов красоты в стране. Ранее владельцам этих заведений был дан месячный срок на сворачивание дел.

Закрытие салонов талибы формально объяснили слишком высокими ценами на их услуги, а также тем, что некоторые из них противоречат законам шариата.

По мнению западных СМИ, закрытие салонов приведёт к потере 60 тысяч рабочих мест и сильно ударит по и без того слабой экономике Афганистана. Кроме того, косметический сектор был одним из последних, где ещё разрешалось работать афганским женщинам.

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