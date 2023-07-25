В Афганистане закрылись салоны красоты

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Ранее владельцам заведений был дан месячный срок на сворачивание дел

Правящее в Афганистане движение «Талибан» объявило о закрытии всех салонов красоты в стране. Ранее владельцам этих заведений был дан месячный срок на сворачивание дел.

Закрытие салонов талибы формально объяснили слишком высокими ценами на их услуги, а также тем, что некоторые из них противоречат законам шариата.

По мнению западных СМИ, закрытие салонов приведёт к потере 60 тысяч рабочих мест и сильно ударит по и без того слабой экономике Афганистана. Кроме того, косметический сектор был одним из последних, где ещё разрешалось работать афганским женщинам.