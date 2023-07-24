Склады с зерном уничтожены в результате налёта дронов в Одесской области

Ударам беспилотников Shahed подвергся порт в 300 м. от границы с Румынией.

В результате налёта дронов в Одесской области уничтожены ещё три склада с зерном. Как сообщает администрация города Рени, рано утром в понедельник порт в 300 м. от границы с Румынией подвергся нападению с использованием как минимум 15 беспилотников иранской модели Shahed. Разрушены несколько ангаров с сельскохозяйственной продукцией, взрывной волной повреждены окна зданий на территории порта. Было несколько пожаров. Есть раненые.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил эти удары, обвинив Россию в создании серьёзной угрозы для экспорта украинского зерна, а также региональной и глобальной продовольственной безоспности.

Командование группы «Юг» вооружённых сил Украины упоминает в своих сводках удары дронами по портовой инфраструктуре Дуная и о разрушении как минимум одного ангара с зерновыми, а также о повреждении резервуаров для хранения других грузов.

Ранее Киев неоднократно обвинял Москву в целенаправленном уничтожении инфраструктуры, используемой для хранения и экспорта зерновых.