От жары страдают не только туристы, но и фермеры

Euronews

Производители вина, оливкового масла и меда на страдающих от тепловых волн греческих островах уже ощущают на себе негативные последствия изменения климата

Кос - одно из самых популярных греческих туристических направлений. Ежегодно остров принимает около 1 300 000 посетителей.

Местные власти опасаются, что в ближайшие годы из-за продолжительных волн жары, туристы станут обходить остров стороной в июле и августе.

Местные фермеры и производители уже ощущают на себе последствия экстремальной жары и изменения климата. Сильная засуха, повышение температуры и уменьшение количества дождей.

Жара даже в 40 градусов может сжечь белые цветы оливковых деревьев. А все более мягкие зимы постепенно сокращают время охлаждения оливковых деревьев. Считается, что им для нормального роста необходимо от 300 до 600 часов охлаждения.

Иоаннис Пападимитриу, фермер: "Изменение климата очень сильно повлияло на производство оливкового масла не только на нашем острове, но и по всей Греции. В следующем году мы ожидаем, что производство составит около 30%, в лучшем случае 40% от прошлогоднего, и это в основном связано с изменением климата".

С теми же трудностями сталкиваются и пчеловоды. Мягкая зима обманывает пчел, заставляя их думать, что наступила весна. Многие цветы распускаются слишком рано, пчелы не отдыхают и к июню многие перестают давать мед.

Еще одна проблема - неустойчивая погода.

Антули Дионисия, производитель меда: "В этом году у нас была сумасшедшая погода, и мы видим ее последствия. Они проявляются сейчас, когда производство уже началось. У нас было много дождей в неподходящее время, а теперь еще и сильная жара. Я вижу, что урожай не соответствует ожиданиям - по количеству, а через некоторое время мы проверим и качество".

В последние годы виноделы острова Кос пытаются сделать так, чтобы об их вине узнали за пределами Греции. Однако изменение климата влияет на виноград, вызывая химические изменения его состава. Повышение температуры может изменить вкус и характер вина. Это очень беспокоит виноделов.

Мэри Триантафиллопулу, винодел:"Изменение климата действительно затрагивает вина, и не только на острове Кос, но и повсюду. Современные технологии выращивания и научные знания ограничивают ущерб. Нам нужна помощь экспертов и большая осторожность на винограднике".

Апостолос Стаикос, Еuronews:"Вино, оливковое масло и мед. Производители этих товаров уже ощущают на себе последствия изменения климата. Они также обеспокоены тем, что в ближайшие годы пострадает как количество, так и качество производимых на острове товаров".