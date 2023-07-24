EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Египетский правозащитник вернулся в Италию из заключения

За время заключения Заки заочно получил степень в Болонском университете
За время заключения Заки заочно получил степень в Болонском университете Авторское право Michele Nucci/Michele Nucci/LaPresse
 Euronews

На родине Заки обвиняли в распространении ложной информации

В Милане приветствовали египетского правозащитника и активиста Патрика Заки. Он прибыл в Италию после освобождения из египетской тюрьмы.

Студент Болонского университета, египетский гражданин, был обвинён у себя на родине в распространении ложной информации и призывах к свержению государственного строя. Среди оснований прокуратура приводила его статью о дискриминации и преследованиях египетских христиан-коптов.

Активист оставался под стражей в Египте больше трёх лет. По заявлениям адвокатов, на допросах его подвергали пыткам.

Также по теме

"Диалог равных": в Италии прошла конференция по нелегальной миграции

Экстремальная погода в Италии: на севере — град, на юге — жара

Однополые семьи и суррогатное материнство: Джорджия Мелони продвигает традиционализм в Италии

Италия Египет Права человека