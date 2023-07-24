Судебная реформа: голосование на фоне протестов

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Тысячи противников реформы разбили палаточный лагерь перед зданием парламента

Израильские парламентарии готовятся к голосованию по проекту закона из пакета судебной реформы; документ может серьёзно ограничить возможности Верховного суда страны, запретив судьям блокировать решения правительства.

Предполагается, что на голосовании будет присутствовать премьер Биньямин Нетаньяху, которому накануне сделали операцию по вживлению кардиостимулятора.

Десятки тысяч противников судебной реформы накануне разбили палаточный лагерь у здания Кнессета. Массовые акции протеста против действий правительства не прекращаются в Израиле уже 7 месяцев.