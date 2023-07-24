Тысячи туристов эвакуируются с острова Родос

Euronews

Власти Греции проводят массовую эвакуацию туристов и местных жителей с острова Родос, где бушуют лесные пожары

Тысячи туристов прибыли в международный аэропорт Родоса в надежде покинуть этот греческий остров, где за последние сутки было зафиксировано около 50 новых лесных пожаров. Некоторые уже провели там предыдущую ночь, им пришлось спать прямо на полу в здании аэропорта.

По данным властей, более 20 000 человек были вынуждены спасаться от пожаров, охвативших популярное туристическое направление после нескольких недель резкого повышения температуры.

"К нам отнеслись очень хорошо. Нас привезли в аэропорт, вчера принесли нам еду и напитки. Они действительно заботились о нас", - рассказывает эта туристка.

"Мы очень, боялись, особенно маленькие дети. Знаете, там был хаос, и вы видите огонь и дым. Это было очень страшно для всех нас", - говорит этот турист из Австрии.

Многие отдыхающие были вынуждены в спешке покинуть свои отели, но не уверены в следующем этапе эвакуации.

"Я посмотрел на хребет, на Лардос и увидел пламя. И я подумал: о, Боже! оно приближается! Потом подъехал полицейский на автомобиле с включенными мигалками и крикнул нашему владельцу отеля: "Выводите всех", - рассказывает турист из Великобритании.

"Мы не могли вернуться в отель, потому что полиция сказала, что это невозможно. В любом случае, нам как-то удалось добраться туда, собрать вещи и ждать на пляже, пока кто-нибудь не придет", - говорит чешский турист, эвакуированный из Лардоса.

Некоторые уже вернулись домой — этим туристам удалось в воскресенье сесть на самолет и приземлиться в аэропорту Вены. Все они очень счастливы, что не пострадали.

"Мы взяли только самое необходимое, наш отель сгорел дотла, мы счастливы вернуться домой", - говорит Йоханнес Шабернак, вернувшийся с Родоса.

В воскресенье днем лесной пожар вспыхнул в северной части другого греческого острова Корфу, в некоторых районах была объявлена эвакуация.