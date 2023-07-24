Под обломками моста ищут выживших

Euronews

По данным СМИ, секцию моста и так собирались сносить

В греческом городе Патры не прекращаются работы у обрушившегося автомобильного моста. Предполагается, что под завалами могут оставаться люди. Сейчас известно о двоих погибших и 12 раненых.

По данным греческих СМИ, у сооружения и так были проблемы с прочностью, ремонтные работы шли уже несколько лет. Специалисты планировали в воскресенье разобрать секцию моста, но прямо перед началом работ она обрушилась на людей, которые укрывались под ней от жары.

Полиция задержала руководителя и нескольких сотрудников компании, которая вела работы.