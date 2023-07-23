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Датчанин Йонас Вингегор стал победителем велогонки "Тур де Франс" второй год подряд

Йонас Вингегор
Йонас Вингегор Авторское право AP Photo/Daniel Cole, Pool
 Euronews

Йонас Вингегор стал победителем велогонки "Тур де Франс", как и в прошлом году. Он опередил словенца Тадея Погачара на 7 минут и 29 секунд.

Датчанин Йонас Вингегор (Jumba Visma) стал победителем многодневной велогонки "Тур де Франс" второй год подряд. 

Он опередил своего главного соперника, словенца Тадея Погачара (победителя 2020 и 2021 гг. из UAE Team Emirates) на 7 минут и 29 секунд. Это самый большой разрыв между первым и вторым местом с 2014 года.

Третьим в общем зачете стал британец Адам Йейтс, также выступающий за UAE Team Emirates.

Велогонка длилась три недели, в течение которых спортсмены проехали 3405 км. Первый этап начался в испанском Бильбао, а последний завершился на Елисейских полях в Париже. 

Гонщики пересекли Францию по диагонали, с юго-запада на северо-восток, проехав через пять горных массивов страны: Пиренеи, Центральный массив, Юру, Альпы и Вогезы. Йонас Вингегор обеспечил свое преимущество в Альпах, оставив далеко позади уставших соперников.

Последний 21-й этап гонки с велодрома в Сен-Кантен-ан-Ивлин до Елисейских полей выиграл бельгиец Йорди Мёйс (BORA-hansgrohe). Второй результат показал другой бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck). Третьим финишировал Дилан Груневеген из Нидерландов (Jayco AlUla).

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