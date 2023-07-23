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Испания выбирает новый парламент

Избирательные участки в Испании открылись в 8 утра
Избирательные участки в Испании открылись в 8 утра Авторское право Andrea Comas/AP Photo
 Euronews

В Испании в воскресенье проходят внеочередные всеобщие выборы. После них в правительство могут впервые за 50 лет войти ультраправые.

Действующий премьер-министр Испании Педро Санчес в воскресенье одним из первых проголосовал на избирательном участке в Мадриде, отметив, что у него "хорошее предчувствие".

Педро Санчес назначил досрочные всеобщие выборы после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия и ее ультралевый партнер по коалиции Unidas Podemos потерпели поражение на местных и региональных выборах в мае.

На этот раз социалисты и левое движение Sumar, объединившее 15 маленьких партий под руководством 2-го зампреда правительства Йоланды Диас, надеются на победу.

Тем не менее соцопросы пророчат победу правым: Народная Партия Альберто Нуньеса Фейхоо, победившая на выборах в мае, имеет шанс получить больше всего голосов. Правда, вероятно, не абсолютное большинство. 

В таком случае Фейхоо потребуется поддержка ультраправой партии "Голос" (VOX). Это будет означать, что испанские ультраправые войдут в правительство впервые после смерти диктатора Франсиско Франко.

Право голоса в Испании имеют около 37 миллионов человек. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени, первые результаты могут появиться уже к полуночи.

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