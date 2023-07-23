Обрушение моста в Патрах: есть погибшие и раненые

Как минимум, двое человек погибли, несколько были ранены в результате обрушения секции моста на окраине греческого города Патры.

Пострадавшие, чье состояние оценивается как довольно серьезное, были доставлены в больницы.

Двое из раненых были сотрудниками местных служб, осуществлявшими ремонтные работы.

Сообщается, что под мостом также могли находиться цыгане, прятавшиеся в его тени от жары.

Пока неизвестно, что стало причиной обрушения моста. На месте инцидента ведутся поисково-спасательные работы.

Мост и ранее испытывал проблемы со структурной целостностью, из-за чего в 2021 году на нем начались ремонтные работы. Из-за сильной коррозии ремонт проводился по частям.