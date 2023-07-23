Судебная реформа в Израиле: Нетаньяху пообещал прибыть в Кнессет в понедельник

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в записанном видеообращении, что чувствует себя хорошо после операции по установке кардиостимулятора.

Нетаньяху пообещал прибыть в Кнессет в понедельник, где ожидается голосование по одному из главных пунктов судебной реформы, так называемому "принципу разумности", который позволял Верховному суду отменять решения правительства.

Нетаньяху и его крайне правые союзники заявляют, что реформа необходима для ограничения чезмерных, по их мнению, полномочий неизбираемых судей. Но их критики говорят, что этот план разрушит систему сдержек и противовесов в стране и поставит ее на путь авторитарного правления.

Массовые протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле уже 7 месяцев. В преддверии голосования тысячи демонстрантов, пройдя маршем из Тель-Авива в Иерусалим, разбили лагерь у здания парламента в последней попытке воспротивиться принятию спорного законопроекта.

Ориентировочно депутаты проголосуют за законопроект во втором чтении в середине понедельника, ожидается, что голосование в третьем чтении состоится ближе к вечеру в тот же день.