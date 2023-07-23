Лукашенко: "Нас стали напрягать вагнеровцы, хотят в Варшаву"

Euronews

Александр Лукашенко прибыл с визитом в Санкт-Петербург и заявил Владимиру Путину, что его "стали напрягать" наемники ЧВК "Вагнер", передислоцировавшиеся в Беларусь. По словам белорусского президента, вагнеровцы просят "отпустить их на Запад".

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Санкт-Петербург, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему, что его "стали напрягать" передислоцировавшиеся в Беларусь после мятежа Пригожина наемники ЧВК "Вагнер".

"Нас начали напрягать вагнеровцы, просятся на Запад. "Разрешите нам". Я говорю: "Вам зачем на Запад, туда?" И втихую мы же контролируем, что происходит. "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув"", — сказал Путину Лукашенко.

При этом на уходящей неделе белорусская армия провела совместные учения с ЧВК "Вагнер" под Брестом — на границе с Польшей и Украиной. В Варшаве на это отреагировали переброской в сторону восточной границы части войск, после чего Владимир Путин заявил, что Польша планирует захватить Западную Украину и что нападение на Беларусь будет считаться нападением на Россию.

Между тем утром 23 июля мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила о прибытии в Беларусь уже десятой колонны ЧВК "Вагнер".